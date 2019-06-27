基隆市有2艘波特船今（27）日上午9時許，被發現違法闖進八尺門漁港外的基隆商港區垂釣，基隆海巡隊獲報到場逮人，依違反《商港法》第15、36條，可處10萬以上至50萬元以下罰款，並將相關違規事證函送交通部航港局北部航務中心裁處。

海巡署第二巡防區指揮部轉八尺門守望哨通報，今日上午9時許有2艘波特船在八尺門北0.1浬處的商港區作業，於是立即指揮第一海巡隊100噸的巡防艇前往查處。巡防艇隨即全程錄影蒐證漁船違規事證，發現2船均有漁貨，船上雜魚數條，一艘數量約3斤，另一艘僅3隻，2名釣客均承認於該海域釣魚作業。

海巡隊調查，2船是在上午7時50分從潮境公園附近海岸下水，釣魚約1小時25分鐘。2釣客均表示，波特船是他們自己用木板和玻璃纖維製作，平常用以釣魚休閒娛樂用途，第一次在此海域作業，不知道這裡屬於商港區範圍，致不小心觸法，下次不會再犯了。

海巡隊指出，商港區船舶進出頻繁，易生碰撞事故，民眾應遵守商港區相關規定，勿以身試法。本案後續依違反《商港法》第15、36條，可處10萬以上至50萬元以下罰款，並將相關違規事證函送交通部航港局北部航務中心裁處。

(中時 )