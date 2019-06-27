高雄市長韓國瑜投入2020總統選舉，爭取代表國民黨出線。不過，國民黨籍高雄市副議長陸淑美今天表態挺郭台銘，理由是「怕高雄藍天變綠地」。韓國瑜透過新聞局表示「尊重」。但陸淑美臉書立即有韓粉留言不贊同陸淑美說法，並批郭王結盟陰謀。

陸淑美今天在市議會受訪指出，高雄縣市在民進黨執政20多年後，國民黨好不容易重返執政，再者韓國瑜於市長選舉開了很多競選支票，眼看高雄市經濟就要好轉，希望韓留在高雄，她反對韓國瑜換跑道，並表態支持郭台銘代表國民黨參選。

消息傳出，外界認為陸淑美原屬白派，力挺王金平參選2020，但在王退出初選之後，陸淑美公開表態力挺郭台銘，讓人聯想，王金平是否和郭台銘達成結盟？但陸淑美此舉引來韓粉批評，有人質問「副議長，大家怕高雄補選輸，應該更怕總統大選輸！我家人原本支持果凍，可是目前他們投不下去果凍！果凍狂酸其他候選人，顯得度量小，沒高度！你說很多高雄民眾反對韓市長選總統，其實更多民眾反對果凍選總統⋯⋯」。

有人直言「大家都知你是王金平派，但是王金平又選不上。所以現在王金平要和果凍結盟了？沒有韓國瑜，妳那裏來的副議長做？妳可以選擇不表態，但是妳卻選擇在韓市長需要支持時，在背後插他一刀，道德真是低下。高雄的韓粉立委一定不會投給妳女兒的」、「挺誰是你的自由，但是挺一個人可以看出這個人的智慧，我家族60幾票、岡山6票，朋友也有約5人....下次絕對不會投你，我可保證。謝謝你，當初如果不是有人大力支持你，老實說他們並不會投你」。多數留言顯見韓粉的憤怒，連帶陸淑美女兒參選2020立委選情亦遭殃。

(中時電子報)