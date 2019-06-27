林口長庚紀念醫院今日通過HIMSS EMRAM七級電子病歷國際認證機構，成為全台灣第一家獲得此認證之醫療機構，證明了長庚醫院在醫療資訊化建設與國際標準接軌，更證明了長庚醫院資訊與醫療作業的相輔相成，在醫療照護流程中，以資訊協助病人就醫安全，提供病人更為安全的就醫環境，引領台灣電子病歷發展。

HIMSS為美國醫療資訊與管理系統學會簡稱，建於1961年，總部位於美國芝加哥，是一家全球性非營利性組織，通過資訊技術以提高醫療水準。HIMSS Analytics則是隸屬於HIMSS的附屬組織，主要負責依據HIMSS的多套評價標準，對全球醫療機構資訊化建設和應用水準進行評價，推動資訊技術的應用，提升患者安全和醫療服務品質。HIMSS Analytics對醫療機構的資訊化建設評價分為0-7共八個等級，HIMSS EMRAM七級為其中最高等級評價，醫療機構須在無紙化、資訊安全、醫療資訊閉環管理、醫療智能化管理、臨床決策支援系統均達到最高水平。

HIMSS Analytics評審專家於6月25至27日親自到林口長庚醫院進行HIMSS EMRAM七級現場評審。評審專家成員包括HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels先生、HIMSS全球副總裁兼大中華區執行總裁劉繼蘭女士、天津泰達國際心血管病醫院副院長董軍女士。在為期三天的評審過程中，評審專家聽取彙報、查看資料、調查訪談、實地訪視等方式對醫院系統建設和應用情況進行了全面評估，確認林口長庚醫院達到HIMSS EMRAM七級要求。

HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels先生肯定林口長庚醫院在資訊化建設方面取得的成就。他表示，長庚醫院建立了完整的藥品閉環，使得用藥全流程可追蹤。從護理評估、系統自動算分、推薦護理措施到自動生成護理任務清單，整個流程有效地支撐了護理的臨床工作。急診護士修改分診別級別後，系統要求填寫原因，做到了原因可追溯、可分析。急診搶救實現了即時的文書線上記錄，保證了患者搶救資訊的及時同步，提高了臨床工作效率。

HIMSS全球副總裁兼大中華區執行總裁劉繼蘭女士表示，林口長庚醫院護理站的電子白板與電子床頭卡，利用人臉識別登錄，自動顯示患者基本資訊及關鍵診療相關資訊，使臨床醫護人員能夠在病房區及時瞭解患者關鍵資訊。長庚醫院有著用資料支援管理決策的傳統和思路，各科室/部門儀錶板（盤）內容豐富，資訊到位能即時説明科室/部門決策者對問題的及時發現和梳理。檢驗自動化程度高，基於知識庫建立了上百個化療方案，通過與虛擬化療中心的聯動，實施有效的化療審核和管控，有效地支撐了臨床工作的安全、品質和效率。

天津泰達國際心血管病醫院副院長董軍女士認為，林口長庚醫院建立了有效的組織框架，從醫院管理層到臨床一線工作人員都積極參與醫院資訊化建設。評審過程中深刻感受到了長庚醫院的團隊合作精神。藥品方面的臨床決策支援表現尤佳，相關知識庫的範圍、深度都得到了很好的強化，進一步保證了患者的用藥安全。

林口長庚紀念醫院程文俊院長表示，未來本院仍將秉持創辦人「追根究底、止於至善」的精神，朝建置完善之醫療資訊系統，連結醫療品質管制，持續為病人提供更優質的醫療服務。

(中時電子報)