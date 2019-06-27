麗寶集團事業版圖除了房地產、飯店、樂園及生物科技之外，擴大到產後護理之家市場。（盧金足攝）

麗馨國際護理總監蔡宜澖（右）用心研發創意養生的餐點，讓媽媽吃月子餐也能達到產後塑身，做好月子的健康效果。（盧金足攝）

孕婦參觀產後護理之家的品質和設備，以五星級飯店打造的產後護理之家，讓產婦變貴婦。（盧金足攝）

雖然少子化，但看好坐月子及產後護理商機，從建築業起家的麗寶集團跨足競爭激烈產後護理中心的坐月子市場，除了在地產婦，還有嫁到外地的新手媽媽，趁著坐月子回娘家成為新客源，1個月花上20萬元不手軟，台中市每月新生兒在700人到1000人之間，全市36家產後護理之家，業者打出飯店式的坐月子中心，8、9月旺季，住房率幾乎全滿。

麗寶集團事業版圖除了房地產、飯店、樂園及生物科技之外，擴大到月子中心市場，主打媽媽、寶寶專業照護、包括下午茶的1天6餐月子餐等特色，媽媽與寶寶就像入住5星級飯店。

麗馨國際護理總監蔡宜澖表示，有孕婦剛懷孕時就搶先來預訂，也有年輕媽媽一結婚開始存坐月子中心1個月近20萬元的費用，有人甚至住兩個月，入住產後護理之家的媽媽，年紀從20歲到40多歲都有，3到6月較為淡季，8、9月到達旺季巔峰，因為8月底以前生的小朋友，以後入學不必慢1年，房間都已預訂到明年1月。

產後護理之家強調以飯店設備規畫，8坪到11坪的房間，感受坐月子像住在飯店，還有護理人員照顧，一般坐月子的傳統餐點可能讓媽媽怕天天進補，業者設計客製化的天然食材

，新鮮現做的月子餐，以創意料理的養生餐點，媽媽吃月子餐也能有產後塑身的效果，讓產婦變貴婦。

蔡宜澖強調，一般產後機構都是提供舒適，便利的坐月子場所，但「麗馨產後護理之家」提供個別化的客人的需求，做出屬於自已的品牌的特色與品質，麗寶集團以「家」為本的理念與對「人」的關注，把家的觀念做更廣義延伸，媽咪和寶寶住在這裡，受到無微不至的照顧，讓媽咪放心。

「口碑就是最好的行銷！」蔡宜澖表示，麗馨產後護理之家用專業優質、注重家庭的照護，提供媽媽寶寶細緻的照護及衛教課程，幫忙家庭成員學習勝任新角色與照顧寶寶，開設的親子教室課程，除了基本母嬰護理以外，還有豐富的親子關係與智能拓展相關主題，如親子共讀、繪本說故事等，以家庭為中心的護理、孕育健康自信正向發展的寶寶。

此外，「麗馨產後護理之家」細心關懷產後媽媽們，藉由許多活動的安排，如產後瑜珈、天然精油芳香紓壓、香薰蠟片、精油擴香石、收涎糖霜餅乾等手作課程，讓媽媽在參與中放鬆紓壓、釋放負向情緒有下午茶悠閒午後時光，輕鬆的談心、分享生活體驗，做出屬於自己的特色與差異化，在產後護理領域，品牌力就是最強的競爭力。

(中時 )