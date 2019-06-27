鼓鼓27日出席公益活動，向來關心時事的他，聊起宋仲基與宋慧喬宣布離婚、震驚演藝圈，出身單親家庭的鼓鼓表示，這件事不影響自己對婚姻的想法，「我鼓勵大家可以積極點，如果你原生家庭沒那麼好，就把夢想放在未來的家庭，把那份藍圖實現出來」。鼓鼓與緋聞女友大元戀情傳了4年多，追問何時要實現「藍圖」？他笑回：「發完新專輯再看看之後會怎麼樣！」

他表示若身邊的人感情出狀況，自己不會過度關心，鼓鼓說：「我自己覺得這是別人的事情，但他們看起來很peace，我覺得蠻好的，各自知道各自要什麼很棒。」

他近期忙籌備新專輯，透露新歌詞曲都已完成，預計暑假發行，且新專輯與上一張風格不同，會將自己內心想說的話唱出來，包括家裡的事；他坦言最近的壓力也來自於新專輯，擔心想說的話，無法在專輯裡完整呈現。聊到本周六登場的金曲獎頒獎典禮，鼓鼓直言希望Leo王、OZI得獎，「因為這兩人都很棒」，表示如果Leo王得獎，自己一定會歡呼。

(中時 )