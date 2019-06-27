針對蔡政府惡意攻擊朱立倫在新北市長任內的社會住宅政績，朱立倫辦公室今（27）天表示，蔡英文政府似乎有一種模式，就是第一步由蔡總統先胡亂撿槍，開了再說，接著由應該保持行政中立的中央部會，接手發新聞稿繼續扭曲事實，像是拿散彈槍亂打。既不願清楚說朱立倫究竟哪裡不配合社宅政策，也不願意把中央與地方的邏輯先弄明白，朱立倫上午行程才剛結束，內政部就立刻發稿抨擊，蔡政府打擊政敵衝第一，蓋社宅有這種效率嗎？

朱辦指出，新北市社會住宅在107年的總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，超過其他五都總和，到108年底預計將累積7,000戶以上，另還有3,000戶在設計階段與施工中，112年將有超過一萬戶以上的社會住宅。這些社會住宅都是真實存在這個世界當中，都是朱立倫八年新北市長任內紮實的治理成績，蔡總統如果有心，可以請維安車隊帶您去繞去看一下，可能也會比較知道，朱立倫為什麼說蔡總統跟地方的距離真的好遠。

至於林口世大運選手村社會住宅，若沒有新北市全力支持，蓋得成嗎？世大運結束後，台北市長柯文哲拒絕承接所屬部分，由新北市承擔所有的經營權利，但蔡政府上任後，為了填補自己選前的社宅承諾，向新北市提出收回經營的要求，新北市府也完全配合，此時卻指責新北市不支持中央，實在令人無法接受。

朱辦表示，新北市長侯友宜今天也已指出，蔡總統誤會實際情況。朱辦則希望蔡總統適可而止，好好專心國政。社會住宅是藍綠共識，蔡總統因缺乏地方治理經驗，也許無法精準判斷政策是否可行，畫了這麼多大餅，但土地沒給，蓋了不符合需求的社宅，恐怕又變成蚊子社宅，浪費的都是大家的血汗錢。

(中時電子報)