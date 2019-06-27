張惠妹（阿妹）27日與頑童MJ116出席代言手遊記者會，聊起阿妹的外甥女安那日前被拍到和女舞者在車內獨處接吻，阿妹認為「沒什麼問題」，表示：「我覺得還好啊，小朋友交朋友很自然，都18歲了，而且她有3、4個閨蜜，每次放假都會到家裡過夜，辦睡衣party啊，小女生跟小女生的遊戲。」

安那曾表示自己喜歡「會跳舞的男生」，阿妹說：「她有很多時間交男朋友、女朋友，但我是覺得她現在事業才剛開始，希望她以事業為主。」至於被偷拍後安那心情？「她覺得很簡單的事，為什麼要被拍」，認為外甥女無須為此事解釋或道歉。

阿妹繼年初的跨年晚會後，相隔6個月出席公開活動，與頑童MJ116同台合唱電玩主題曲〈Better Dayz〉；今正巧是她男友Sam的生日，阿妹表示「有工作要錄音」，已排定行程不會陪男友慶生，透露近期忙於「烏托邦」演唱會DVD剪輯、收歌籌備新專輯，其餘時間都留給家人，台北、台東兩地跑。

關心張媽媽去年底大腸腫瘤開刀後健康情形？阿妹開心表示母親「一切穩定」，為了多陪媽媽，她下半年將少接公開活動；至於本周六登場的金曲獎頒獎典禮，看好國語男女歌手誰奪獎？阿妹笑回：「我就知道你們要問這個，但都是好朋友，不論誰拿我都很開心。」。

(中時 )