比漾廣場董事長潘慧珍（右5）今與各店嘉賓出席比漾廣場B2「秀朗市場」開幕儀式。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」引進的花月嵐永和首店是全台第30店。（郭家崴攝）

從1樓移至B2「秀朗市場」的比漾冰菓室推出全新產品「再芒也要玉見妳 芒果冰」。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」秀朗便當菜色豐富。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」開飯川食堂是全台18店中首家改裝的店面，多了吉祥物更為年輕時髦。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」半開放包廂區旁有新式復古花窗，讓轉角處多了休憩空間也增添美感。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」立食者專用席，以橡木桶立於手扶梯旁，方便短暫小食。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」今起至8月31日邀迪化街百年老店「竹木造咖」舉辦「美好年代的物產，竹藝特展」。（郭家崴攝）

比漾廣場B2「秀朗市場」28日起至7月21日有「秀朗微市集」販售新北市農會線上購物網站「真情食品館」的在地特色農產品，與中永和在地花坊「等花開」的花卉。（郭家崴攝）

比漾廣場美食街B2改裝升級為「秀朗市場」明（28日）重新開幕，結合歐洲市集和在地花窗復古元素，整體空間清新明亮，呈現新台式文化的時尚感。800坪、22家餐飲有8家全新店櫃，比漾廣場董事總經理周寶文表示B2年度業績上看1.7億元，較改裝前增4成，來客可望從200多萬破300萬人。

「秀朗市場」 以永和及新店地區的舊地名「秀朗」為名，期望透過「市場」成為滿足日常生活所需及情感交流的場域，便當店、麵店、麵包店、包子店，超市、冰店、蛋糕店、藥房、花店、理髮店應有盡有。

8家新店包含人氣名店花月嵐拉麵、連鎖炸物繼光香香雞2家永和首店，和秀朗便當、皇廚一品牛排、呷麻呷辣、泰坊泰式料理，從1樓移至B2的比漾冰菓室、原店在B1的 QB House。

全新的市集型客席區、半開放包廂區和立食者專用席共270客席，增加近70席，每個角落都有驚喜。7月中下旬4樓還會引進日本知名餐飲品牌「藏壽司」，全面強化餐飲。

28日起至7月21日還有「秀朗微市集」販售新北市農會線上購物網站「真情食品館」的在地特色農產品，像是產銷履歷100％台灣產黑豆／黃豆奶、池上紅藜沙琪瑪、聖光牌100％純米米粉等，與中永和在地花坊「等花開」的花卉；明起至7月4日憑比漾會員卡＋當日全館累計滿500元發票，可兌換竹木造咖聯名款茄芷袋。

(中時 )