桃園市空服員職業工會改打輿論戰，昨日工會監事曲姓空服員於東森財經台晚間播出之「這！不是新聞」政論節目中，發表許多不實指控，長榮航空表示，該位空服員不只拿低職級比高職級，還自己幫華航「加薪」，均屬不實指控。

這位上節目的現職空服員，其職位為「副事務長」。曲姓空服員刻意於昨(26)日節目中，以其薪資與華航「客艙經理」相比，來論述本公司待遇較低，實則華航「客艙經理」與本公司對應的職級實為高一級職位的「事務長」。

長榮航表示，曲姓空服員只拿相近年資，不論職級差別，亦不問工作時數差異之薄弱基礎來作比較，控訴公司薪資待遇不佳，實屬荒謬。

再者，長榮航空近幾年來都發給員工4個月的年終獎金，據了解，華航則是1.8~2.2個月(已包含第13個月的保障薪水)，曲姓空服員自行解讀華航年終共有3點多個月，刻意誤導民眾對於兩家航空公司年終獎金差距之認知。

關於飛行加給(Flight Pay)的計算方面，簡而言之，空服員當月飛行時數決定飛行加給之倍率，飛行時數愈多，飛行加給倍率愈高，各家航空公司均是如此。

長榮航表示，年資25年的曲姓空服員在節目中表示自己的飛行加給僅有260元／小時，遠低於華航年資超過30年工會趙理事長，然經公司了解，曲姓空服員除對華航薪資結構之認知恐有誤解外，因其個人出勤時數低，2018年迄今每月平均飛行時數，比同職級組員的平均飛行時數少約20小時（同職級平均為79.8小時）因其個人飛行時數不高，飛行加給自然較低。

長榮航空表示，對於曲姓空服員隱瞞部分資訊，公然不實陳述，公司深表遺憾，也期待空服員早日返回工作崗位，並鄭重呼籲請工會停止憑空捏造不實謠言，造成分裂對立。

(中時 )