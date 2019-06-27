方大同將於8月二度攻蛋。（寬宏藝術提供）

方大同將於8月24日在台北小巨蛋舉辦「TIO靈心之子演唱會」，他日前結束台灣宣傳返回香港，隨即投入演唱會練團及相關籌備，他因許久未與台灣粉絲同樂，因此這次來台開唱，節目內容將和之前香港、大陸等各站巡演不同，方大同開心地說：「當然除了準備演出外，我更要好好再發掘台灣好吃的素食美食，透過這次來台開唱，順便來場增肥之旅吧。」

方大同預告這次開唱將安排許多驚喜，之前從歌手跨界晉升作家行列的他，曾發行圖文童話小說《艾美夢遊》，預計今年底前再推出三本全新童書，因此近日正與團隊討論，是否在台北站獨家獻唱最新書籍的主題歌曲，獻給台灣歌迷。

此外，更讓大家引頸好奇的是，曾為許多大咖藝人創作詞曲、合唱的方大同，會不會邀請過往合作的藝人擔任嘉賓？對此，方大同表示：「我其實也非常希望之前合作過的藝人朋友都能一起來參加，也可以當作是我們好久不見的同學會，其中，當然絕對少不了公司旗下的女將-王詩安及孔藝弦，至於其他嘉賓名單，就讓歌迷們猜猜期待一下，買票進場來看看囉」。

方大同相隔8年重返台北開唱，親民票價吸引不少粉絲留言「佛系歌手連票價都佛心」；「TIO靈心之子演唱會」門票明中午開賣，購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。

(中時 )