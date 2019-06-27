韓聯社報導，大陸國家主席習近平與南韓總統文在寅抵達大阪G20高峰會後進行首場雙邊會談。習近平稱，北韓領導人金正恩在不久前與習近平的會談中表示，希望通過對話解決問題，北韓的無核化意志不變。

習近平與文在寅27日下午5時40分起在大阪威斯汀酒店舉行會談，時長40分鐘，這是兩人為出席二十國集團領導人大阪峰會而訪日後進行的首個雙邊會談。

習近平說，北韓正根據全新的戰略路線努力發展經濟和改善民生，並希望外部環境得到改善。金正恩稱北韓希望通過對話解決問題，將保持耐心盡快謀求合理方案。金正恩還表示，北韓願與南韓和解合作，朝鮮半島對話勢頭將不會改變。

文在寅表示，日前舉行的中朝首腦會談和朝美首腦書信往來，為朝美對話注入新動力，期待朝美早日重啟對話。韓中領導人還就繼續通過外交渠道協商習近平訪韓事宜達成一致。

文在寅還表示，韓方正在非軍事區（DMZ）箭頭高地一帶進行遺骸挖掘工作，並發現了不少中國軍人遺物，將待核實後以特別禮遇送還。習近平對此致謝，並表示將為增進兩國人民的友好關係而緊密合作。

另外，兩國領導人還就大氣污染交換意見。習近平表示，目前中方在環保方面付出大於以往的努力，中方願與韓方積極合作。對此文在寅說，韓中兩國人民均意識到該問題的嚴峻性，兩國政府展現攜手合作的面貌定能產生積極影響。中國擁有先進的經驗和技術，希望兩國攜手合作共同治霾。

(中時 )