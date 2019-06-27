馬念先近期開始密集排練。（《西哈遊記－魔二代再起》提供）

庾澄慶（哈林）與知名經紀人陳鎮川，攜手打造的音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》，9月將在高雄登場，哈林日前邀約馬念先及旺福的主唱姚小民演出，沒想到兩人回應相差甚遠，「尤其是小民，我打了好幾通，他最後才答應」，笑稱「馬念先比較上道，兩通電話就解決」！姚小民急忙澄清，因自覺跟「胖」扯不上邊，對哈林邀他飾演「豬八戒」一角感到懷疑，才會猶豫不決。

聽聞姚小民擔心，哈林笑說如此反差才會讓觀眾更覺得好笑，且劇中的豬八戒「減肥有成」，要小民不必擔心外型差異。而馬念先也將於劇中飾演唐僧，哈林表示這個角色也是讓自己一想到就覺得充滿喜感的人物：「這齣戲缺他們一個誰都不能成立！」

姚小民與馬念先近期密集排練，超乎他們想像的不僅要飆歌、飆戲、飆舞，還得進行武術訓練，讓自稱是「舞台劇素人」的姚小民，連在家也自行訓練，踢腿打拳的模樣引來家裡兩個孩子好奇，小民笑說：「但他們不知道豬八戒，他們知道的豬只有佩佩豬，所以我會跟他們說我是『豬寶寶』！」

旺福今年第五度入圍金曲獎最佳樂團，問到周六登場的金曲頒獎典禮，姚小民坦然表示：「每次都很期待旺福能得獎，而且每次都很勇敢地講出來！」旺福將於7月赴嘉義參加「覺醒音樂祭」，緊接著8月於超犀利趴演出。

(中時 )