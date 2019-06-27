金防部指揮官姜振中調後指部指揮官 20:312019/06/27 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金防部指揮官姜振中（右）調後指部指揮官。(圖／呂昭隆攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍中將有波人事異動，金防部指揮官姜振中調升後備指揮部指揮官；賀政調升金防部指揮官；參謀本部人事次長傅正成中將接任陸軍教準部指揮官；裝訓部指揮官李定中調升參謀本部人事次長，另郭俊德調升特指部指揮官。上述人事於七月一日生效。 (中時 ) #指揮 #人事 #調升 #金防部 #陸軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 6月14日至6月20日 04:092019/06/23 財經要聞 玉山銀行獲國際信評雙重A級肯定 12:312019/06/24 財經 金門官兵福氣啦！ 7／1起體檢新辦法上路 19:172019/06/24 生活 任期不到一年 大法官人事闖關 衝擊司法獨立 總統應克制權力 04:102019/06/25 政治要聞 拚選舉 任內調升到3萬元 基本工資8月14日審議 月薪上看28K 04:102019/06/25 財經焦點 航特部傘訓意外 2兵「共用1傘」百米高空墜落 14:102019/06/25 社會 反服貿類比李進勇 蔡宗珍：橘子和蘋果不能比較 17:262019/06/25 政治 逃避夜間值勤陸軍大兵偽造在學證明 20:512019/06/25 社會 晉升典禮焦點 父女檔亮相 14:332019/06/27 政治 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 16:152019/06/27 軍事 軍事熱門新聞 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 - 軍事 再來一波！ 俄要賣陸新蘇-35戰機 - 軍事 俄國最新式2S42迫榴彈砲公開亮相 - 軍事 金防部指揮官姜振中調後指部指揮官 - 軍事 備妥你的F14與航空母艦 「捍衛戰士2」來了！ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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