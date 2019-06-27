陸軍中將有波人事異動，金防部指揮官姜振中調升後備指揮部指揮官；賀政調升金防部指揮官；參謀本部人事次長傅正成中將接任陸軍教準部指揮官；裝訓部指揮官李定中調升參謀本部人事次長，另郭俊德調升特指部指揮官。上述人事於七月一日生效。

(中時 )

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