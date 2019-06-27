中華民國體操協會副理事長李振興(左)與郭甯亞教練向選手與家長道歉。(黃邱倫)

中華民國體操協會今日針對上周在泰國舉行的亞洲青年韻律體操錦標賽帶隊郭甯亞教練不當管教之事件召開紀律委員會，由於選手和家長都選擇原諒教練，因此體操協會最終決定懲處郭教練必須寫悔過書、1年內不能擔任國家隊教練以及全國錦標賽。當事人郭甯亞教練掩面哭泣自責自己的不當管教傷害了選手，願意扛起一切責任，希望外界別再去打擾選手和家長了。

選手發聲明書原諒郭甯亞教練。(黃邱倫)

家長發聲明書原諒郭甯亞教練。(黃邱倫)

這次韻律體操是即將在7月6日出發前往拿坡里參加世界大學運動會的代表隊，上周前往泰國以賽代訓，沒想到卻發生這起憾事。

體操協會副理事長李振興說，經過了解後郭教練的確是犯了錯誤，但家長認為郭教練是愛之深責之切，選手和郭教練的感情也非常深厚，所以決定原諒，並且希望郭教練能繼續帶著他們參加完世大運。

郭甯亞紅著雙眼表示，「這些選手都是我從小帶大的，有些人還是從屏東北上，我們一起生活、一起訓練，甚至他們生病或受傷都是我陪伴在他們身邊，雖然偶爾會拌嘴吵架，但不會影響彼此間的感情，這次是我的不對，深深傷害了選手，我必須向選手和家長道歉認錯，同時也感謝你們的原諒。」

(中時電子報)