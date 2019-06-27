甄珍今和謝賢同框現身機場。（圖／取自《on.cc東網》）

82歲男星謝賢和70歲有「小淘氣」稱號的甄珍1977年離婚，最近甄珍推出自傳，今(27日)被媒體目擊她和謝賢雙雙現身台北機場，原來謝賢特別來台是為甄珍明天新書活動站台，兩位無緣夫妻再度世紀同框，被問是否可能復合？甄珍指兩人現在就是好友，希望安穩度過晚年所以彼此照顧而已。

謝賢過去上節目談生命中的幾個女人，除了息影女星嘉玲、蕭芳芳外，最轟動的便是他和甄珍的短命婚姻，兩人相戀4年，結婚1年就告吹，謝賢回憶當年他正式簽字離婚後，立刻開車到沒人的山頂爆哭，不斷對自己說：「都過去了，不要再想」，幸好最後走出婚變陰影，然後來他與狄波拉結婚25年又離婚，和小49歲女友CoCo愛情長跑多年，去年宣告分手。

而甄珍之後二婚劉家昌，1987年兒子劉子千1歲時離婚，直到2015年兩人才承認此事，據《東網》報導，最近甄珍推出自傳《真情真意》，書中寫道40多年後有次在咖啡廳偶遇謝賢，對方第一句話就是：「你有沒有愛過我？」甄珍回說：「當然愛過，如果沒有，怎會嫁給你」。

明甄珍將為新書舉行活動，謝賢專程到台灣為前妻站台，還對甄珍義氣說：「這個小意思，你叫我做什麼都可以！」讓甄珍十分開心，兩人如今都恢復單身，是否有可能破鏡重圓？甄珍說：「我們曾經做過夫妻，他一直對我很好，大家現在是好朋友，況且彼此年紀已大」，目前兩人就是互相照應，沒想太多。

(中時電子報)