郭台銘一聽到中天新聞記者王書泓問及「是否真的不怕大陸」，郭台銘指戳他的胸口回嗆。(圖/擷自中天新聞)

大政治大爆卦

國民黨總統初選參選人郭台銘昨下午抵佛光山及佛陀紀念館參觀禮佛時，被採訪時怒戳中天新聞記者王書泓胸口，王書泓今天上節目現身說法，他說，媽媽看到他被戳胸口有點意外，說「為什麼工作還會被罵成這樣？！」

王書泓在中天政論節目《大政治大爆卦》指出，在他問郭台銘問題前，就已把3個問題寫得很清楚，當天一開始，郭的公關就有來問他究竟要問哪些問題。他問了3個問題，第一個問題就是郭曾在節目或國政說明會說過的，他說，他不受威脅，不受大陸威脅，他可以隨時遷廠，還說誰怕誰？王書泓坦言，他一問完，沒想到郭董變得比較激動，他真的嚇傻了，從來沒有遇過這麼兇的人。

王書泓表示，媽媽看到他被郭台銘戳胸口，媽媽說：「聽說你被戳。」還傳LINE跟他說，「你表現得很好。」讓他感覺足感心，媽媽對這件事是有點意外，說「為什麼工作還會被罵成這樣？！」

王書泓說，當時郭董比較激動，他因專注在聽郭說了什麼，完全沒反應到胸口被戳了兩三下，等到採訪結束，過了2個小時，就有同業說：「你被郭董戳喔。」他回說：「啊？什麼東西。」他當時一方面真的是被嚇傻、一方面還要注意聽郭說什麼，因為接下來他還有兩個題目要問，他想幕僚應該會轉交給郭。

王書泓表示，郭台銘的動作讓他蠻意外！因為以他的採訪經驗，遇到不喜歡回答的問題，像前總統馬英九，愈問不友善的問題，馬前總統愈會跟你說「謝謝」，還會用眼睛看著你；蔡英文總統則是轉頭就走，也不會怎麼樣。

(中時電子報)