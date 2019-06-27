家家將於下半年推出新專輯，近日搶先曝光新歌〈House Party好事派對〉，除了由五月天的瑪莎三度擔任音樂總監，MV更邀來金曲製作團隊米奇林MCKY及剃刀蔣操刀，與BCW、茄子蛋、OZI同歡入鏡，全是備受矚目的音樂人，幾乎囊括今年金曲獎的入圍名單，新曲陣容含金量超高。
MV拍攝將近19個小時，以家家的房間、復古火鍋店、KTV為場景，分別打造不同感覺的party，搶在金曲前夕來場熱鬧的慶功宴，大伙兒在片場玩開不停自拍，氣氛熱鬧；聊起最鬧的派對經驗，浪子形象的茄子蛋竟表示平時晚上11點前就回家睡覺，讓其他人跌破眼鏡。
家家之前曾與BCW合作歌曲〈東岸〉，日前也搭配戲劇《圈套》和茄子蛋合唱〈何妨〉，對於這次合作感想，所有人不約而同比起大拇指說「讚」，製作人米奇林MCKY和剃刀蔣說：「家家實在太會唱，毫無疑問且令人佩服到無話可說。」而身為音樂總監，瑪莎也在MV中客串一角，導演邀大家看MV找彩蛋。除了新專輯即將問世，家家近日忙籌備9月登場的演唱會「HOUSE PARTY 在家裡」，門票7月13日開賣。
(中時 )
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