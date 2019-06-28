位在員林市區的庫洛瑪手工冰品店，開業近3年來頗受學子和年輕爸媽好評；業者凃宥成夫妻原是一般上班族，喜歡自己製作各式冰品甜點給孩子們吃，最後在親友鼓勵下創業，自製的牛奶雪花冰磚和各式甜點，幾乎日日現做，不放到隔夜。
45歲的凃宥成原從事百貨批發業，妻子朱彩沛則在私人企業當會計，喜歡手作烘焙甜點的朱彩沛，經常利用空檔製作手工點心給3個孩子吃，也與其他親友家庭分享，常有人私下要求付費訂購。
凃宥成說，妻子擔心外面的食品有太多不必要添加物，不論是冰品、糕點都乾脆自己手工製作，在親友鼓勵下，他決定創業，採購大型製冰機，可製作義式冰淇淋、果汁冰棒和刨冰用的冰磚。
他向人拜師學藝，再進口紐西蘭奶粉自行研發調製配方、自製冰磚，連刨冰機的刀片都特別講究，才能讓刨出來的冰像雪花一樣蓬鬆綿軟。
凃宥成每天一早到店裡開機器製冰，以牛奶雪花冰為基底，再淋上老婆每天下班後熬製的各式果醬配料，如熬得軟綿的萬丹紅豆、日本靜岡抹茶粉調成的淋醬，或是一整顆芒果切丁，都是夏季最熱賣的口味品項。
凃宥成強調，店內除了草莓醬和花生醬是對外採購成品，所有商品都是採買原料自製，連鬆餅都是自行以酵母發酵的麵糊而非現成鬆餅粉。
秉著作給子女們吃的初衷賣冰，就像兒時歡樂騎著搖搖木馬一樣，純真無憂，故取其「木馬」的台語諧音做為店名，簡單原味、沒有添加，創業雖然辛苦，但看到客人吃得開心又安心，就是最甜美的回報。
庫洛瑪手工冰品店
電話：0979-506858
地址：員林市三民街38-2號
營業時段：平日12：00至21：00、假日10：00至21：00，周一店休
售價：每份55元至85元
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。