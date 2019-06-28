夏季限定的芒果雪花冰，除了有整顆芒果切丁，上面還霸氣淋上店家手工熬煮的芒果果醬，一入口就是滿滿的芒果香氣，讓人欲罷不能。（謝瓊雲攝）

開店第三年的庫洛瑪店面位在員林市區鬧市的一角，店面小巧溫馨。（謝瓊雲攝）

位在員林市區的庫洛瑪手工冰品店，開業近3年來頗受學子和年輕爸媽好評；業者凃宥成夫妻原是一般上班族，喜歡自己製作各式冰品甜點給孩子們吃，最後在親友鼓勵下創業，自製的牛奶雪花冰磚和各式甜點，幾乎日日現做，不放到隔夜。

45歲的凃宥成原從事百貨批發業，妻子朱彩沛則在私人企業當會計，喜歡手作烘焙甜點的朱彩沛，經常利用空檔製作手工點心給3個孩子吃，也與其他親友家庭分享，常有人私下要求付費訂購。

萬丹紅豆綿密的口感、加上日本靜岡的抹茶粉調成的抹茶淋醬，是許多年輕女性的最愛。（謝瓊雲攝）

凃宥成說，妻子擔心外面的食品有太多不必要添加物，不論是冰品、糕點都乾脆自己手工製作，在親友鼓勵下，他決定創業，採購大型製冰機，可製作義式冰淇淋、果汁冰棒和刨冰用的冰磚。

他向人拜師學藝，再進口紐西蘭奶粉自行研發調製配方、自製冰磚，連刨冰機的刀片都特別講究，才能讓刨出來的冰像雪花一樣蓬鬆綿軟。

凃宥成每天一早到店裡開機器製冰，以牛奶雪花冰為基底，再淋上老婆每天下班後熬製的各式果醬配料，如熬得軟綿的萬丹紅豆、日本靜岡抹茶粉調成的淋醬，或是一整顆芒果切丁，都是夏季最熱賣的口味品項。

凃宥成強調，店內除了草莓醬和花生醬是對外採購成品，所有商品都是採買原料自製，連鬆餅都是自行以酵母發酵的麵糊而非現成鬆餅粉。

自製的菠蘿麵包烤得香酥，熱呼呼的鬆軟麵包，裡面夾上一塊巧克力冰淇淋夾心，一口咬下、滿足所有挑剔味蕾。（謝瓊雲攝）

秉著作給子女們吃的初衷賣冰，就像兒時歡樂騎著搖搖木馬一樣，純真無憂，故取其「木馬」的台語諧音做為店名，簡單原味、沒有添加，創業雖然辛苦，但看到客人吃得開心又安心，就是最甜美的回報。

開店第三年的庫洛瑪店面位在員林市區鬧市的一角，小小的店面卻蘊含著老闆夫妻倆對孩子濃濃的愛。（謝瓊雲攝）

位在員林市區的庫洛瑪手工冰品店面小巧溫馨，店內亦有規畫內用空間。（謝瓊雲攝）

庫洛瑪手工冰品店

電話：0979-506858

地址：員林市三民街38-2號

營業時段：平日12：00至21：00、假日10：00至21：00，周一店休

售價：每份55元至85元

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