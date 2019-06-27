在美國總統川普與大陸領導人習近平29日將在大阪G20峰會期間重啟外界期待已久的貿易會談之際，大陸商務部27日要求美國，立即取消對華為等大陸公司的制裁。

商務部發言人高峰表示，今年已有47家大陸企業或機構被美國納入出口管制「實體清單」。他指責美國泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，敦促美國立即停止「錯誤做法」，回到雙方合作的軌道上來。

美國總統川普26日表示，與習近平周末會晤時，可能達成貿易協定，但如果雙方無法解決分歧，也準備好對大陸剩下的3000億美元的進口商品徵收關稅。不過，川普此前曾暗示，華為公司的情況可能會成為貿易協定的一部分。

有報導稱，在川普同意停止對餘下的3000億大陸商品徵收進口關稅後，美陸雙方已達成貿易戰停火。高峰在被問到該報導時沒有直接回應，但是表示，大陸歡迎任何有助於管控分歧，減少摩擦的舉動。

美國之音報導，此前，大陸國務院副總理劉鶴24日已同美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽通話。雙方就經貿問題交換意見，並同意繼續保持溝通。

(中時 )