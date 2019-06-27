台北市長柯文哲7月3日將前往上海參加雙城論壇，他今接受電視台專訪被問到兩岸議題，他重申兩岸各方面關係都很密切，他這次去雙城論壇就是要留下一個正式的交流管道，否則雙方完全沒有正式交流管道，根本是國際史的奇蹟。

柯文哲指出，這次去雙城論壇是硬著頭皮去，2017年小英已經執政，他去上海參加雙城論壇時，很多台商都跟他說，還好他有來，因為兩岸關係這麼差，令人很心慌、不知道怎麼辦。

柯文哲細數，台灣目前200萬人在大陸，年輕人很多，38萬陸配在台灣，台灣對大陸出超850億，關係很密切下，兩邊完全不交往，怎麼弄下去？

因此，他這次去雙城論壇，是留下一個正式（交流）管道，不可能說完全沒有正式管道，這國際史的奇蹟。這次去也拜訪台商學校、台灣人在那裡蓋的廟跟醫院，也是跟對方表示台灣人互相照顧，我也在台灣照顧你大陸人，否則關係很壞後面怎麼處理？

柯說，自己出身228家族，一定有台灣人意識，但你作為市長，事情要解決，他沒有把自己意識形態加在別人身上，就像當醫生也不會問病人國民黨還是民進黨，很多問題還是要保持交流管道。

(中時 )