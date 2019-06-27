大阪護衛習近平的警備車隊出包撞上側壁險翻車 20:432019/06/27 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平27日抵日出席27、28日舉辦的20國集團領袖峰會，27日下午2點20分左右在習近平的警備車隊後方，有1部警車在大阪市內的阪神高速公路撞上側壁差點翻車。由於肇事車位於車隊後方，對習近平等要人沒有造成影響。 肇事警車的駕駛是大阪府警的30多歲男警察長，他因而受到磕碰的輕傷。大阪府警表示，肇事現場位於阪神高速公路的天保山出口附近，車子在左轉彎時撞上右方側壁，車上有5名警員，目前研判可能是方向盤操作有誤才導致車禍。 (中時 ) #習近平 #車隊 #肇事 #警車 #高速公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 習訪朝的熱鬧與門道 04:092019/06/23 論壇廣場 習近平的東亞大棋局 04:102019/06/24 論壇廣場 習近平27日晤安倍 29日會川普 04:102019/06/24 兩岸要聞 北京大興機場高速公路 基本建成 21:402019/06/25 財經 習近平：動搖根基的危險 無處不在 04:102019/06/27 兩岸新聞 港媒：川普同意暫停新徵關稅 習近平才同意會面 14:272019/06/27 兩岸 時隔10年 習近平重訪日本 16:122019/06/27 兩岸 G20峰會登場 習近平與文在寅會面 20:052019/06/27 兩岸 習近平允諾安倍明年春櫻花季以國賓身分訪日 19:592019/06/27 國際 日本護送習近平車隊警車翻覆 一警官輕傷 19:512019/06/27 兩岸 國際熱門新聞 被迫換掉華為！美農村電信業一看費用臉綠了 - 國際 無良醫亂授精 女病患生11子都他的種 - 國際 下馬威！川習會若無成果 川普嗆：啟動B計畫 - 國際 壯觀！最危險火山爆發 岩漿煙塵衝高15公里 - 國際 逆轉！告美企業竊密 華為反敗訴 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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