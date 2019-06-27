大陸國家主席習近平27日抵日出席27、28日舉辦的20國集團領袖峰會，27日下午2點20分左右在習近平的警備車隊後方，有1部警車在大阪市內的阪神高速公路撞上側壁差點翻車。由於肇事車位於車隊後方，對習近平等要人沒有造成影響。

肇事警車的駕駛是大阪府警的30多歲男警察長，他因而受到磕碰的輕傷。大阪府警表示，肇事現場位於阪神高速公路的天保山出口附近，車子在左轉彎時撞上右方側壁，車上有5名警員，目前研判可能是方向盤操作有誤才導致車禍。

(中時 )