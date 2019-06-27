【2019八仙塵爆四週年專題】嶄新人生篇。(中時電子報)

時間匆匆，八仙塵爆屆滿四周年了！四年前的今天，原本一場充滿青春活力、歡樂無限的彩色派對，卻因為一場塵爆意外，造成15死，484人輕重傷，當時身處在宛如人間煉獄的他們，現在過得好嗎…？

本報專訪當時現場的倖存者與救難英雄，一起回顧那一個無法抹去的傷痛。救難英雄謝聿揆回憶，「事發後兩個月，我睡不著覺，一閉上眼睛，全部都是那天的畫面。」塵爆的那一晚，等不到救護人員到場，黃金救援、分秒必爭，回憶起當時的畫面，謝聿揆用「人間煉獄」四字來形容，他語帶沉重的說「你無法想像，現場躺在地上的每一個都是人，每一個都很嚴重，大家都在交代遺言……」

如今四年過去了，謝聿揆表示這場意外其實給了他很大的啟發，因為過去的自己想法很悲觀，但現在的他對人生充滿正能量，因為「沒有什麼比活著更好」。

張承騏是全身55%燒燙傷的傷者，他表示「你可能很難理解，為什麼四年了，我還在這裡開刀、做復健」，年僅二十四歲的他坦言，看著四肢滿是火吻過的痕跡，複雜的心情難以言喻，儘管這一路走來相當煎熬，但積極樂觀的他預計出院以後，繼續從事餐飲業的工作，同時他也鼓勵傷友們，只要「勇敢面對，都有辦法回到正常的生活」。

大難中見英雄，傷者中原本有一位已順利逃出，卻又衝回火海中救兩童的吳聲宏，因為當下一個轉身的念頭，導致他全身64%燒燙傷，甚至因為急救當下休克，造成他雙腳無法站立、語言功能障礙等等的後遺症。

吳聲宏回憶，所有的一切彷彿回到原點，一開始復健非常痛苦，很多動作都不能做，有種想哭的感覺，但同樣樂觀面對人生的他，經過四年不間斷的復健和治療，身體一天天的進步，生活上很多事都能自主，於年底將圓夢推出個人EP。

中時電子報今(27)在臉書首映【2019八仙塵爆四週年專題】嶄新人生篇，盼大家更能注意公共安全，願傷者安康、亡者靈安。

(中時電子報)