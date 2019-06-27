俄國最新式的2S42「蓮花」（Lotos）迫榴砲，在莫斯科2019陸軍技術論壇正式發布，這是專為俄羅斯空降軍和海軍步兵隊而設計。2S42基於BMD步兵戰車的底盤為基礎，安裝一門120公釐的後填式迫擊砲，能夠以運輸機運載，並以降落傘空投，成為空降部隊立即可動用的火砲。

原本俄國空降軍所操作的是2S9「秋牡丹」( Nona)迫榴砲，有一具120公釐口徑迫擊砲，不過它從1985年就已經服役，接近40年，也有火力不足與備彈量不足的問題，因此俄羅斯一直在思考新一代的空降兵火砲，原本的曾經設計一款152公釐的2S36(Zaurales-D)，卻研發停止，因為其底盤與BMD-4M的底盤不同，這可能會在空降兵作戰中造成問題。

2S42

俄國精密機械製造中心研究所首席設計師夏茲特力夫策夫（Veniamin Schastlivtsev）說，「蓮花」是Zauralets的後續替代項目，火砲口徑又回到120公釐，但是砲管較長，有較高的初速，而且砲彈也進行大幅升級，使火力僅略微落後Zauralets的152公釐砲彈，但是重量要輕巧許多。

2S42「蓮花」最高時速達到時速70公里，續航距離不低於500公里。有4名乘員，每分鐘可發射6~8發砲彈，有相當程度的自動化，射程為13公里。

(中時電子報)