喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院判處主謀蕭叡鴻57人13年到2個月不等刑期確定，台北地檢署分批傳喚蕭叡鴻27人入監服刑，僅13人乖乖入監，蕭叡鴻14人則在發監前落跑，北市警局局長陳嘉昌擔心這群「屁孩」在外流竄滋事，聯繫北檢，得知北檢已簽發拘票後，即下令市刑大主動向北檢拿取拘票執行拘提，若拘提不到，北檢最快自下周起發布通緝。

夜店殺警案發生於2014年9月13日凌晨，「富二代」曾威豪與當時的女友劉芯彤在SPARK夜店消費時，曾男酒醉與安管衝突，2人打電話給蕭抱怨，蕭為替2人出頭，透過「中山聯盟」、「中山好青年」等群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均「四大司令」糾集70人趕到夜店，當時休假中的刑警薛貞國獲報到場處理，卻慘遭圍毆致死。

本案共有68名被告，除1人先在去年3月入監、另1人死亡外，最高法院今年3月將主謀蕭叡鴻57人判處13年到2個月不等刑期確定，另曾威豪、劉芯彤9人發回高院更審。

北檢針對刑期較重的蕭叡鴻27人，從本月5日至13日分4批執行發監，但僅有「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏13人報到入監，至於判13年刑期最重的蕭叡鴻、周譽騰14人則人間蒸發，拒不入監。

檢方清查蕭、周14人戶籍後簽發拘票，蕭、周11人設籍北市，另3人戶籍在宜蘭、花蓮，囑託宜檢、花檢拘提。

台北市警局局長陳嘉昌得知超過半數的殺警案被告在發監前落跑，考量這批人早在法院審理期間就一再犯案、滋事，日前指示市刑大派員主動向北檢領取拘票執行拘提。

一般而言，檢方是依據被告戶籍，將拘票交其轄區警分局執行拘提，這次由市警局長下令由市刑大出面拘提，並不多見。

(中時 )