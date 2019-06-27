長榮空服員罷工進入第8天。（報系資料照片）

桃空職工長榮航空服員罷工持續罷工，據長榮航空公布資料統計，受影響旅客人數已超過20萬人，但若再計算其他航空公司來台轉機人數，影響的旅客人數遠遠超過20萬人。

桃空職工副理事長廖以勤23日來桃園機場向地勤人員與旅客道歉時曾說：「在這條爭取勞工權益的路上，還需要大家一起承擔」，但這次罷工是為了空服員爭取自身「利益」卻要地勤、廣大旅客共同承擔，，雖工會說並非「無預警」罷工，但從宣布到整個行動開始只有2個小時緩衝，再加上首日18位空服員被揭露偷跑罷工丟包旅客，即使公會通知簡訊上明確指示會員下午4時報到後，不提供勞務。工會也是全力護短，硬凹完全合法，種種的事項造成這次空服員的罷工，無法得到大部份社會大眾認同的主因。

一名外籍在桃園機場資深的航空主管表示，自勞動部將航空人員從業人員納入適用勞基法，就是航空業勞資爭議的開始。因為全世界所有航空人員飛行員、空服員所用的工作時數規定，並非只有一例一休或是不得超過12小時的算法這麼簡單，執勤時數的規定是經過相關的科學驗證數據制定，也就是在民用航空法內的「航空人員作業辦法」，而辦法內容就是現在國際通用的工作時間法則。

但是民航局自始至終都沒有面對詳細說明，只把問題扔給勞動部，平時民航局都會對航空公司進行查核，若是空服員對所謂的超時工作或疲勞航班部份有意見？難道民航局查核人員都全部瀆職？沒有發現這些飛行員、空服員到底是違法了「勞基法」還是「航空人員作業辦法」影響飛安。

這名外籍航空主管也指出，在這次罷工中，勞動部長只到現場慰問罷工空服員；沒錯，這樣的舉動無異是給罷工空服員打了一劑強心針，但也讓整個罷工事件「火上加油」，因為她忘了後面大樓內24小時輪班的地、內勤人員也是勞工，甚至工會成員上政論節目時，直接說勞工要求在公司設立董事一席，是勞動部長說是合法要求，這種完全不了解公司法的言論，也讓人感到勞動部在這次罷工到底角色為何？

外籍航空主管強調，航空業屬於特殊行業，雖然罷工沒有預告期，但事關廣大旅客權益的公眾行業，在美國雖未明定預告期時間，但當勞資雙方協商不成，會有30天的「冷卻期」，總統可任命，並指派成立組成「國家協調委員會」從中周旋，如果還是無法解決，總統可再另成立「緊急委員會」調查，再延長30天的協調期，但在此期間不得有罷工或類似行動，美國雖屬民主自由國家，但是運輸業有其不可取代的性質，儘管有勞資糾紛，但政府考量社會大眾旅客權益，才會由政府、法院介入，讓他們放棄罷工，而且非企業工會是不得發動罷工的。

在臨近日本也是一樣，政府將航空業歸類在「強烈公益性質行業」，若要罷工，需在內閣評估後，送國會同意，而且在未來一年內要罷工，也需要在10天前預告。

外籍航空主管語重心長的表示，他沒有反對勞工爭取權益罷工，但是這次空服員罷工的正當性在那裏？如果有預告期，不是在罷工前2小時才公布時間，這是非常不負責任的做法，更無法得到廣大社會大眾的認同。

(中時 )