對於時代力量立委黃國昌近日與民進黨的「選區禮讓」連日戲碼，安定力量主席、新北市立委第十二選區參選人孫繼正今（27）日表示，台灣任何選區，從何時開始竟然是民進黨自己私相授受就可以決定的家天下。

孫繼正呼籲，所有政黨不要以為台灣選民欠他們，更不要以為這次選舉哪一黨可以趁機占便宜，畢竟藍、綠傳統政黨都已經被社會嚴重不信任，選民會用選票說話，制裁政治神棍與無良政客。

(中時 )