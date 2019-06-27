民進黨禮讓 孫繼正批評：不要以為台灣選民欠他們 21:272019/06/27 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於時代力量立委黃國昌近日與民進黨的「選區禮讓」連日戲碼，安定力量主席、新北市立委第十二選區參選人孫繼正今（27）日表示，台灣任何選區，從何時開始竟然是民進黨自己私相授受就可以決定的家天下。 孫繼正呼籲，所有政黨不要以為台灣選民欠他們，更不要以為這次選舉哪一黨可以趁機占便宜，畢竟藍、綠傳統政黨都已經被社會嚴重不信任，選民會用選票說話，制裁政治神棍與無良政客。 (中時 ) #台灣 #選民 #選區 #孫繼正 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 20萬韓粉再創中台灣傳奇！韓國瑜轟民進黨權力中毒 04:102019/06/23 政治要聞 韓拋權力中毒說 朱立倫：民進黨不擇手段 12:022019/06/23 政治 黨已經變了！游盈隆爆震撼彈 宣布退出民進黨 12:362019/06/23 政治 羅文嘉現身凱道 民進黨與時力一搭一唱 04:102019/06/24 政治要聞 游盈隆退出民進黨 羅智強點名「他」快出聲! 07:532019/06/24 政治 港媒：國民黨2020面臨大敗危機 08:192019/06/24 政治 民進黨變民「退」黨 問題出在這兩人？ 10:322019/06/24 政治 掩蓋執政無能 營造綠色麥卡錫 04:102019/06/25 政治要聞 綠委：郭韓誰出線 都打不贏民進黨 12:312019/06/26 政治 港媒：民進黨認為韓國瑜較好打 15:182019/06/26 政治 政治熱門新聞 看到記者兒子被郭台銘戳胸口罵 媽媽回一句話 - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 傳遭駭客入侵的講稿 韓國瑜公開了 - 政治 抓包！綠營側翼散播假消息 呂謦煒：是否該關3天？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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