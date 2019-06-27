范冰冰、李晨當年大方以「我們體」認戀。（圖／翻攝自范冰冰微博）

范冰冰、李晨今以「我們體」宣布分手。（圖／翻攝自李晨微博）

大陸女星范冰冰今(27日)晚間丟下震撼彈，宣布和認戀4年的李晨分手，回首兩人戀愛史，2015年范冰冰放話好友黃曉明結婚，她就公開戀愛對象，不久她就轉發和李晨合影，用「我們」二字認戀，兩人情到濃時曾來台上《康熙來了》放閃，李晨還大方回答了「兩人最後一次愛愛時」，令一旁的范冰冰崩潰，又笑說自己眼光好，承認李晨是她「最後一個男朋友」。

范冰冰、李晨4年前曬出後背抱閃照分享戀情，不久兩人將首度同框綜藝節目獻給《康熙來了》，范冰冰坦言和李晨相識10多年，合演《武媚娘傳奇》時感情才增溫，小S當時嗆辣問李晨：「最後一次做愛是什麼時候？」未料誠實的李晨想了想，竟耿直回答：「從澳洲回來的第一天」，笑翻全場。

小S當時大讚李晨真的是老實人，范冰冰雖然一度尷尬崩潰，但不忘強調最喜歡的就是李晨的誠懇跟直率，兩人當時也透露有結婚打算，2017年9月李晨在范冰冰生日宴上求婚成功，未料去年范冰冰陷入逃稅風波，兩人情變傳聞就此不斷，今兩人雙雙再以「我們」宣告分手，令粉絲十分唏噓。

(中時電子報)