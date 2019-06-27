台北市長柯文哲接受電視台專訪，直言他詢問自己身邊的人，對於蔡英文總統繼續連任，「搖頭的是比較多啦！」柯認為，蔡英文沒有能力去扭轉幾十年來台灣的政治文化，好像也是被綁架，以前國民黨做這麼爛，民進黨也差不多，搶國營事業、綁樁，或是以前愛台12項，現在有前瞻。

柯文哲說，自己現在擔心的是台灣國家治理太爛了，其實國民黨時代文官很穩定，上面怎麼亂，至少文官穩定，像李國鼎、趙耀東，但過了2000年後文官制度破壞，造成台灣治理損傷很大。

他直指，「對的決定是對的，錯的決定也是對的，只有不做決定是錯的」，蔡總統的治理從四個人事可以看出到底在做什麼？就是阿扁、2018白綠分手、莞中閔以及吳音寧；另外，像是長榮航空這次罷工，都不可以把沒辦法當辦法，該介入就要介入處理，要出來喬，否則人家會覺得國家到底在治理什麼？總統當然不會去做每件事，但社會矚目的事情仍要去決定啊！

主持人詢問柯文哲是否要選2020？柯文哲僅說，那要有組織、要有錢、要有基金會，他半項都沒有，不知道要怎麼選。他也說，現在像他或是高雄市長韓國瑜被拱出來，這都不是正常的，兩人只是被投射的對象，人民對社會、對政府不滿。

話鋒一轉，柯文哲也說，仇恨跟恐懼還是最有效政治動員方式，卻不是好的方式，其實他去美國就知道，台灣亡國感沒那麼嚴重、台灣不是說那麼危險，雖然軍事國防等該準備還是準備，但故意去挑起跟大陸對抗還是不好的。

柯文哲舉例，美國還是很恐慎，台灣牽涉到第一島鏈破口，美方告訴他，台灣絕對不能變成大陸的軍事基地，這個底線講得很清楚。他還自爆，AIT昨天找他，他們關心台灣的一切，但關於要不要參選「我再想想看啦，但怎麼會台灣搞到這局面，實在可憐！」

(中時 )