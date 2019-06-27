今年第三號颱風「聖帕」已於27日晚間8時生成，預估將朝東北往日本前進，不會影響台灣 (圖／中央氣象局)

今天(27日)因熱力作用影響，各地紛紛出現午後雷陣雨現象，各地高溫也達33至35度，28日天氣則有如複製貼上般，一樣必須注意高達35度的高溫，以及午後雷陣雨；至於琉球東北方海面上的熱帶性低氣壓，已經在晚間8時增強為輕度颱風「聖帕」，但預計不會影響台灣。

中央氣象局在臉書「報天氣」表示，28日由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；午後則會因熱力作用，出現雷陣雨，山區更是要注意局部大雨發生的可能。

溫度方面，各地高溫普遍在32至34度，其中台北盆地與花東縱谷地區恐出現35度高溫，整體天氣偏悶熱，陽光強烈，須注意防曬。

至於琉球東北方海面上的熱帶性低氣壓，已經在晚間8時增強為輕度颱風，國際命名「聖帕」，預估將會迅速轉向東北，朝日本南方移動，對台灣天氣不會產生影響。

空品方面，環保署預報資訊指出，中南部、東部以及外島地區為良好等級；北部和竹苗區則是「普通」等級，若受到午後雷陣雨洗除之區域，空氣品質也會比較好。

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(中時電子報)