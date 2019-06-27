李晨去年10月被曝光殺青照，整個人憔悴瘦了不少。(取自微博)

娛樂圈今日壞事不斷，先是宋仲基震撼閃離宋慧喬，稍早大陸女星范冰冰也突然PO文「我們不再是我們，我們依然是我們」，接著李晨也轉發了范冰冰文章，寫下「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恆的。我們不再是我們，我們依然是我們。」正式宣告這段曾經論及婚嫁的4年感情告終。

其實自范冰冰去年捲入陰陽合同逃稅案，慘遭遭官方重罰40億台幣，她與李晨的感情狀況就一直是外界關注的焦點。雖然李晨當時暖心力挺女友，「甭管多難，咱們一起渡過去」，但過沒多久，李晨在新戲殺青照，就被發現整個人憔悴暴瘦，瘦到雙頰凹陷的模樣更是引發討論，「怎麼覺得李晨憔悴了很多」、「看來美國拍戲真的很辛苦」、「八個億(人民幣)不見了，換我我也憔悴」、「看來沒少為女朋友范冰冰操心」。

果然李晨證實分手後，也引發不少網友留言質疑，「都求婚了現在分手？？？這麼多年了，是不是頂不住輿論壓力！！！對得起冰冰嗎？」、「分了吧！挺好的！你本來就和冰冰不配！但在她事業低谷時分手！你真不夠男人！」。

(中時電子報)