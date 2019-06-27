7年級生熱愛的漫畫《聖鬥士星矢》全台唯一30周年特展，明（28日）在新光三越信義A9開展。（新光三越提供）

7年級生熱愛的漫畫《聖鬥士星矢》全台唯一30周年特展，明（28日）在新光三越信義A9開展。（新光三越提供）

7年級生熱愛的漫畫《聖鬥士星矢》全台唯一30周年特展，明（28日）在新光三越信義A9開展。（新光三越提供）

新光三越信義A11史迪奇快閃店有多款首賣和熱賣商品，其中美顏自拍補光燈賣到缺貨，風扇和行動電源等都熱銷。（Miravivi提供）

新光三越香堤廣場有《蜘蛛人：離家日》造景吸引兒童拍照，7月12日至8月20日首次綁定skm pay於新光三越信義4店不限館別消費可送限量電影票。（新光三越提供）

新光三越香堤廣場有《蜘蛛人：離家日》造景吸引兒童拍照，7月12日至8月20日首次綁定skm pay於新光三越信義4店不限館別消費可送限量電影票。（新光三越提供）

新光三越信義A8快閃至8月15日的名偵探柯南主題CONAN CAFE，有文創品和餐點滿足粉絲。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地4店7、8月暑假「這夏玩很大」，針對年輕族群和親子客群舉辦超過100場活動，新光三越信義A9店長孫紹堃表示，信義4店1至6月來客破2000萬人，較去年增8％，業績成長5％，較去年增加1成，預計暑假2個月可湧入850萬人，較去年增1成、多77萬人。

百場暑假活動搭上熱門電影檔期，聚集美、日10大指標IP角色，像是A8快閃至8月15日的名偵探柯南主題CONAN CAFE，每天都有粉絲排隊；A11展至7月21日的史迪奇快閃店，手持USB風扇、美顏自拍補光燈和地墊等限量商品熱銷，2天業績破50萬元。

A9明（28日）起至7月21日有「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展；A8 7月1日起有「玩具總動員-蛋頭先生」快閃店、A11 7月12日起有「Marvel漫威80周年」限時快閃店，引進1：1蜘蛛人模型。

此外，3大音樂祭涵蓋2019年最「派」的國際紋身藝術音樂祭、預計超過50組樂團參賽的「新光三越不插電音樂賽」、韓國超過百萬人觀看的原創音樂劇《尋找金鐘旭》首度來台；加上A8的萌童職業體驗及A11「信義運動場X-plaza」的熱血籃球課程，大人小孩都好玩。

(中時 )