德米切利斯一時技癢親自下場示範。（迷你足球協會提供）

前阿根廷國腳、德甲拜仁慕尼黑退役球星德米切利斯（Martin Demichelis）應安聯小小世界盃之邀，來台參加決賽記者會，今天下午也到北市大天母校區進行訓練教學，甚至一時技癢下場踢對抗賽，並跟小球員擊掌慶祝，毫無架子的丰采令人印象深刻。

德米切利斯強調，在阿根廷到處可見到小朋友在街頭玩足球，這也是他們的足球風氣盛行的緣故之一，很高興看到台灣小朋友同樣熱愛足球。他鼓勵小朋友多享受足球帶來的歡樂，尤其是在這年齡層的小朋友，要拋開3C產品的誘惑走出戶外。

北市足球傳統名校天母國小與民族國中的小球員，今天接受德米切利斯的指導，民族國中教練、也是前中華男足國腳羅志安表示，雖然只是短短的幾小時互動，德米切利斯說的「把足球當成是生活的一部分」，卻深深打動他的心，覺得這對球風氣尚未普及的台灣來說，是很簡單又很深的足球哲學。

德米切利斯和小球員一起喊聲。（迷你足球協會提供）

小球員獲德米切利斯助攻後進球，開心不已。（迷你足球協會提供）

台北市議員許淑華（左）歡迎德米切利斯來訪。（迷你足球協會提供）

(中時電子報)