龍潭區一座社區大樓住戶多年前曾提領大筆現金，但放太久「忘記了」，於是把現金當成垃圾誤丟，社區王姓清潔工隔日進行資源回收時，摸到垃圾袋內「好像是錢」，倒出一數竟高達149萬6000元，趕緊把社區總幹事找來一起把現金送往警局。

「我還以為是玩具鈔。」林姓社區總幹事回憶起當時王姓清潔工急匆匆打給他，叫他快點回社區，當時還想「難不成撿到黃金？」沒想到相距不遠。林姓總幹事笑稱當時跟王姓清潔工兩人捧著大筆現金送往警局，開車時雙手還在發抖。

王姓清潔工則表示，自己過去從事建築營造工作，經手的現鈔高達上千萬，「知道鈔票摸起來是什麼感覺」，但第一次撿到鉅額現鈔，還是會緊張，但知道失主應該很著急，於是趕緊送交警局。

員警受理案件後，隨即將垃圾袋內逐一檢視，發現其中一個撕破的包裝袋印有文字，經員警細心拼湊後，雖不完整但隱約顯現出姓名地址，再聯繫該社區大樓管委會比對求證，終於找到了失主，並通知本人至派出所領回現金。

王姓清潔工月薪約2萬3000元，撿到大筆現金主動送往警局，甚至當場婉拒失主酬謝。龍潭警分局分局長蕭欽杰對於王姓清潔工拾獲鉅額現金不昧，品德操守素養廉潔，特地於27日邀請王姓清潔員至龍潭分局，公開表揚並頒發榮譽狀。

(中時 )