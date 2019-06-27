睽違兩年，秋野芒劇團再次來到大溪百吉國小，演出「動物勳章」劇碼，透過與劇中動物們的互動，讓學生們在放暑假前，能有一場充滿趣味與創意的藝術表演饗宴。此次演出為秋野芒劇團巡迴全台的第211場，「久別重逢」也讓劇團成員感覺相當熟悉。

秋野芒劇團成立於花蓮東華大學，以平易近人的學生劇團、自製的舞台劇碼，巡迴全台偏鄉演出。學生們自己製作道具、舞台設計、服飾、化妝，通通一手包辦。演出的劇目則是改編自繪本重新撰寫，並融入讓小朋友戴動物髮飾、烤餅乾等等互動情節，讓演員與觀眾距離更近了。

秋野芒劇團兩年前在百吉國小舉辦演出100場記者會，兩年後劇團舊地重「演」，帶來全新的戲碼「動物勳章」，描述一群被迫離開家園的動物，來到新的森林所引發的故事，劇情隱含著生態、族群等等議題，透過烤餅乾大賽來呈現故事，同時現場也會發放餅乾給小朋友們，讓演出互動感更強烈。

百吉國小校方表示，在藝術人文領域課程上，百吉國小已具備視覺、音樂藝術課程師資，唯獨表演較為缺乏，此次秋野芒劇團再度回歸，演出的戲劇正好可彌補校內課程上的不足，有學生是第一次近距離觀賞舞台劇，透過觀賞演出啟發學生的藝術靈感。

(中時 )