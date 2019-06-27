新北市中和區議員張志豪。（翻攝張志豪臉書）

新北市汐止區議員張錦豪。（翻攝張錦豪臉書）

志豪、錦豪傻傻分不清楚！汐止區前市議員沈發惠日前透過臉書宣布不爭取七星區立委，消息一出沈發惠子弟兵新北市議員張錦豪成為眾人詢問焦點，不過同為新北市議員的張志豪因與張錦豪只差一個字，被選民誤會是張錦豪，還有選民在張志豪臉書留言「什麼2020又不出來選立委~~要禮讓黃嗎？？太噁心太會算計了吧？？」讓張志豪哭笑不得。

上屆因禮讓時代力量黃國昌退選新北第十二選區的民進黨前新北市議員沈發惠，25日晚間透過臉書宣布，退出爭取該選區立委，將加入蔡英文競選團隊，但強調自己「沒有離開，而是在另一個戰鬥位置」。

2018年沈發惠禮讓子弟兵張錦豪不競選議員，外界都認為綠營這次不再禮讓，將徵召沈發惠挑戰時代力量黃國昌，不過這次臉書宣布，也讓綠營與時代力量合作明朗化。

消息一出，中和區議員張志豪臉書卻有粉絲留言「你師傅沈發惠在幹嘛？？為什麼2020又不出來選立委~~要禮讓黃嗎？？太噁心太會算計了吧？？」

張志豪無奈回應，「那是汐止張錦豪，我是中和區」，也讓粉絲直呼「Sorry」，讓緊張選戰增添趣味。

張志豪與張錦豪都是新北市議員新生代議員，兩人都是第一次當選議員，在議會座位也在前後排，問政同樣犀利，連議會同事有時候也會把兩人名字都叫錯，讓兩人相當苦惱。

(中時 )