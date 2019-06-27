桃園市空服員職業工會監事、長榮空服員曲佳雲26日上談話性節目時，指長榮、華航的客艙經理，同樣年資之下，年薪差到36萬元，引起網友許多討論，長榮航空今嚴正聲明，工會刻意散播不實訊息醜化公司，混淆社會大眾視聽，曲姓空服員是副事務長，卻用來與同年資的華航事務長相比，職級、工作內容都不一樣，公司對不實指控感到遺憾。

長榮航空指出，曲姓空服員為現職空服員，其職位為「副事務長」，曲於電視節目中，以其薪資與華航「客艙經理」相比，來論述長榮待遇較低，實則華航「客艙經理」與長榮對應的職級實為高一級職位的「事務長」，曲姓空服員只拿相近年資，不論職級差別，亦不問工作時數差異之薄弱基礎來作比較，控訴公司薪資待遇不佳，實屬荒謬。

長榮航空表示，近幾年來都發給員工4個月的年終獎金，據了解，華航則是1.8至2.2個月（已包含第13個月的保障薪水），曲姓空服員自行解讀華航年終共有3點多個月，刻意誤導民眾對於兩家航空公司年終獎金差距之認知。

關於飛行加給（Flight Pay）的計算，空服員當月飛行時數決定飛行加給之倍率，飛行時數愈多，飛行加給倍率愈高，各家航空公司均是如此。年資25年的曲姓空服員在節目中表示自己的飛行加給每小時僅有260元，遠低於華航年資超過30年的空服員工會趙理事長，然經公司了解，曲姓空服員除對華航薪資結構之認知恐有誤解外，因其個人出勤時數低，2018年迄今每月平均飛行時數，比同職級組員的平均飛行時數少約20小時（同職級平均為79.8小時），因其個人飛行時數不高，飛行加給自然較低，對於曲姓空服員隱瞞部分資訊，公然不實陳述，公司深表遺憾。

(中時 )