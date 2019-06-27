29日G20峰會習川會在即，大陸外交部發言人耿爽27日在回應美國總統川普赴日行前威脅，要對大陸加徵額外關稅的提問時說，這嚇唬不了大陸人民。大陸人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。

新華社報導，大陸外交部例行記者會上，有記者問，據報導，26日，美國總統川普接受採訪時稱，過去幾天美陸就經貿問題交換了意見，雙方可能會在G20峰會期間達成協議，如達不成協議，他會對大陸加徵額外關稅。陸方對此有何評論？

耿爽說，陸方始終主張通過對話協商解決陸美經貿摩擦，但同時也會堅定捍衛自己的正當合法權益。「美方威脅要對中方加徵額外的關稅，這嚇唬不了中國人民。中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。」

「我再次奉勸美方，打貿易戰、加徵關稅損人害己，根本解決不了問題。希望美方認真聽一聽這幾天美國國內不同團體和廣大民眾對貿易戰和加徵關稅的反對聲音，在G20大阪峰會期間也認真聽一聽國際社會對單邊主義、保護主義和霸淩行徑的抵制聲音。」耿爽說。

他說，希望美方同陸方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，照顧彼此關切，爭取互利共贏。這不僅符合陸美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。

美國之音報導，川普26日重申，如果他同大陸領導人習近平達不成貿易協議，就將對輸美的大陸商品加徵額外關稅。

川普說，如果美陸雙方談判再次陷入僵局，他準備對剩餘的3250億美元輸美大陸商品加徵關稅。不過他說，他對下階段採取不同的戰略持開放態度，即加徵10％的關稅，而不是25％。他說，這樣的關稅幅度人們能夠應付。

川普還表示，他希望與大陸達成一項貿易協定，但是他對「目前的現狀很滿意」。

(中時 )