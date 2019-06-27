彰化縣和美警分局大霞派出所劉姓員警利用職務之便，涉嫌以插乾股的方式包庇特種行業，並收受色情業者交付之賄款，每月2、3萬元至5、6萬元不等，檢方聲押禁見，法院晚間8點45分裁准 。

劉姓員警涉嫌利用職務之便貪瀆，彰化地檢署地察官莊佳瑋指揮法務部調查局彰化縣調查站偵辦。

26日時機成熟，檢察官莊佳瑋、林士富、蔡勝浩指揮彰化縣調查站、中部地區機動工作站及本署專案組檢察事務官，搜索劉姓員警及色情業者之住所、辦公處所、營業場所等處，並傳喚、拘提相關人等到案說明。

經調查發現，劉姓員警利用職務機會，將警方擴大臨檢勤務之時間及對象，事先向長期配合的2家色情業者通風報信，使之得以規避查緝，並以插乾股方式朋分盈餘，做為包庇之對價，而收受色情業者交付之賄賂，每月獲利2、3萬元至5、6萬元不等。

檢察官訊問後，認劉姓員警涉犯刑法第231條第2項之公務員包庇他人犯圖利容留性交及猥褻、同法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款之有調查職務之公務員違背職務收受賄賂等罪嫌

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彰化地檢署認為劉姓員警犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，27日下午向彰化地方法院聲請羈押禁見，檢察官莊佳瑋親自蒞庭，法院於夜間8時45分許裁准。

(中時 )