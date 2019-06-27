凱蒂佩芮（中）與米蘭達寇兒互動頻繁，不僅在社群上互相關注，也以實際行動表示友好。（翻攝自IG）

雖然名人離婚頻傳，但修成正果的案例也還是前仆後繼。美國歌壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與「魔戒神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom t）訂婚近5個月，近日盛傳兩人終於選好日子，即將於年底舉行婚禮。

知情者表示婚禮籌備已接近尾聲，凱蒂主導大致方向，奧蘭多幫忙敲定所有細節。知情者說：「小倆口完全沒有任何壓力，就是舉辦一個小而美，朋友及家人都能好好玩的慶祝活動。」凱蒂與奧蘭多兩人過去都各有一段婚姻，凱蒂2010年與英國諧星羅素布蘭德（Russell Brand）在印度結婚，兩年後離婚；奧蘭多也在2010年與澳洲超模米蘭達寇兒（Miranda Kerr）結為夫婦，3年的婚姻內育有一子菲林。

相當重視這段感情的凱蒂為了徹底融入奧蘭多的家庭，與奧蘭多前妻米蘭達也維持了高度互動的友好關係。日前米蘭達的護膚品牌舉行活動，凱蒂不但攜姊出席力挺，還與米蘭達留下摟腰合照，米蘭達事後在照片留言：「感謝妳跟我一起發光發亮！ 」雙姝互動親密到令人感到不可思議。

(中時 )