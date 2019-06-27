運彩棒球投注彩迷最怕「卡洞」！一分差距的賽果是棒球運動最大特色，但也常是讓愛玩「讓分」玩法彩迷恨的牙癢癢的無言結局…不過別怕！本週運彩達人帶你找到兩支最會讓分贏球的隊伍，讓你擊殺莊家開心贏錢！

既然一分差造成卡洞，我們就從觀察球隊是否擅長拉大「得分」與「被得分」差距來著手解決，就是這麼巧，這項最基本的數學減法正是團隊基本數據「得失分差」。本季迄今僅有兩支此項數據突破三位數的隊伍，分別是美聯雙城(+105)與國聯道奇(+130)，兩隊這項表現優質的數據也反映在戰績上，目前雙雙是該分區的首席領先者。

得失分差越大，代表的意義是這支球隊越會攻進分數並壓低失分，加上戰績佳多半成為莊家看好的一方，彩迷選擇賠率較吸引人的「讓分」玩法機率較高；和其他戰績好的強隊相較，得失分差大的隊伍較少只贏一分的賽果，便有助於避免前述投注「讓分」卻「卡洞」飲恨的結果。

我們從雙城、道奇兩隊獲勝比賽逐場分數來驗證：道奇贏球的54場比賽中，非一分差獲勝總計有41場，非一分差賽果佔贏球比賽比率達75.9%。雙城則是目前48場勝場中有36戰能贏對手兩分以上，比率恰為75%。也就是說，開季至今若追著雙城、道奇投注讓分，在他們贏球時「讓分」過盤率可說是投四場只會槓龜一場。加上者兩支目前分區第一球隊本就是整體勝率高居兩聯盟第一(道奇戰績：54勝26敗、勝率0.675；雙城戰績：50勝27敗、勝率0.649)的超級強隊，真的該好好跟進緊追不放！

本週末兩隊都將和強隊交鋒：雙城在主場遭遇預美東第二的光芒，道奇則作客強碰同區追逐者落磯山，我們仍強烈建議鎖定「讓分」玩法大膽加碼，更可以兩個組合串在一起投注，拚出更高更令人開心的彩金！

(中時電子報)