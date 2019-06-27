溫布頓網球公開賽七月即將開打，其最著名的女子熱身賽事『WTA義本巡迴賽』正進行得如火如荼，WTA義本巡迴賽屬於女子單打積分470分等級，1974年創辦至今已經有45年的歷史，賽事每年舉辦在英國德文郡公園的草地網球俱樂部，冠軍可以獲得高達美金$158,770的獎金，喜歡運彩的朋友快來共襄盛舉也為自己賺點獎金吧！

參加WTA義本巡迴賽有兩大好處，除了可以提前熟悉草地賽事的球感與節奏外，德文郡公園相距溫布頓場地僅1個多小時的車程，接續征戰溫布頓十分便利！因此WTA義本巡迴賽每年都可以吸引到眾多大咖球星參賽，比較可惜的是剛榮升球后的澳洲名將巴蒂(Asheleigh Barty) 今年因為肩膀舊傷退出賽事，但少了巴蒂也掩蓋不了義本的星光，世界排名前十的女子球員本屆就有7位參賽！

丹麥網球女將沃妮雅琪。（美聯社資料照）

翻開近年來眾星在WTA義本巡迴賽的成績，表現最佳的是目前世界排名第14的沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)，這位丹麥甜心包含去年共在義本拿到過兩次冠軍以及一次亞軍，另外高挑的捷克悍妞Ka.普里斯科娃(Karolina Pliskova)也不容小覷，目前世界排名第三的她2016、17年連續兩度打進決賽，並於2017年擊敗沃妮雅琪奪冠是本屆的最大熱門！兩人若是順利晉級將在四強賽碰頭，估計草地對決還是Ka.普里斯科娃技高一籌。

籤表的另外半邊由英國好手孔達(Johanna Konta)、前球后柯貝(Angelique Kerber)以及羅馬尼亞名將(也是前球后)哈勒普(Simona Halep)領銜，三人之中屬目前世界排名第5的德國好手柯貝最擅長草地作戰，看好她在義本直闖決賽一掃法網首輪出局的陰霾！

(中時電子報)