今年6月世界足壇熱鬧非凡，有五項國際賽事先後點燃戰火，其中女子世界盃和美洲盃都已進入8強淘汰賽階段。

女子世界盃在這波國際賽事中最早開踢，8強形成7支歐洲隊圍攻美國隊的局面，足見歐洲推動職業女足的發展已漸見成效。這也是史上首次沒有亞洲球隊能打進8強，更中斷了中國女足打進決賽圍至少進8強的紀錄（中國女足在前7屆只有2011年未獲參賽資格，其餘6屆1次亞軍、1次4強、4次8強）。

衛冕冠軍美國女足執世界牛耳，前7屆的名次從未低於季軍，拿下3次冠軍也傲視全球，本屆小組賽3戰全勝進18球未失1球，16強遭遇西班牙女足頑抗，仍穩穩靠著兩個十二碼以2：1淘汰對手晉級。8強面對史上最佳成績只有第4名的法國女足，預料仍可強勢晉級，4強對手無論是英格蘭女足或挪威女足都有信心可以過關，估計預約一個決賽名額問題不大；另一邊則有曾兩奪冠軍的德國女足，以及在16強淘汰前世界盃冠軍日本女足，近年急速冒起的荷蘭女足，美國女足即使順利闖進決賽，能否衛冕成功仍有重大難關。

預測決賽隊伍：美國女足、德國女足

哥倫比亞國家隊在練球時嬉鬧。（美聯社）

巴西被稱為足球王國，從未缺席世界盃並拿下史上最多的5次冠軍，但在美洲盃8次奪冠僅排名第3，次數遠遠落後烏拉圭（15次）和阿根廷（14次），巴西最近一次在美洲盃封王已是2007年，近3屆都4強不入，其中在2016的百年美洲盃更是小組賽出局。今年巴西相隔30年後第5次主辦美洲盃，此前4次都順利奪冠，當然想憑藉主場優勢再下一城。

從小組賽的表現看來，A組巴西2勝1和首名晉級，雖然未能全勝，但進8球零失球表現依然出色，對委內瑞拉0：0平手之戰更有3個進球被吹掉（2次為VAR改判），儘管內馬爾因傷缺陣，巴西在小組賽仍有多達6名球員有進球紀錄，是各隊之冠。巴西在2011和15兩屆美洲盃止步8強都是被巴拉圭PK戰淘汰，這次再於8強面對宿敵巴拉圭，正是最佳復仇時機。如果巴西順利晉級，4強的對手很可能是阿根廷，仍然由梅西領軍的阿根廷小組賽倒吃甘蔗，以1勝1和1敗B組次名晉級，8強對手只是實力平平的委內瑞拉，應有機會與巴西一拚決賽資格。B組哥倫比亞是唯一3連勝晉級隊伍，但8強硬碰C組次名的前兩屆冠軍智利，4強的對手則可能是C組首名的烏拉圭（8強對手為祕魯），三雄爭一個決賽名額，似乎對烏拉圭比較有利。

預測決賽隊伍：巴西、烏拉圭

(中時電子報)