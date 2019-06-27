大陸政協委員王壽君在一次會議上表示，中國大陸可以在「一帶一路」發展倡議當中，推銷自產的核反應爐，他認為在未來10年，可以為週邊國家建設多達30座核反應爐，獲利可達到「1萬億」人民幣，也就是1450億美元。

路透社報導，王壽君在周三的政協會議上告訴與會代表，中國大陸需要充分利用「一帶一路」提供的機遇，為大陸的核能部門提供更多的利基，他說：「在核電方面走出去，已經是一種國家戰略，核出口將有助於優化我們的出口貿易，並釋放國內過剩的製造能力。」

王壽君是國有的「中國核工業集團公司」（CNNC）的前任主席，他表示，在「一帶一路」的國家，有41個已經擁有，或者希望開發核電計劃，而中國大陸只需要獲得20％的市場份額，就能在該核工與基建領域創造至少500萬個新的就業機會。

政協委員會沒有立即回複他的意見，因為政協是個參考型會議，沒有議決的權力。

中國大陸核能工業同時推動多項核反應爐研發計畫，其中以「華龍一號」(Hualong One,代號HPR1000)具有完整的自主智財權，它是一種第三代壓水式核反應爐，大陸至少有10部華龍一號的反應爐在建造中。但由於技術問題和一些重點項目的延誤，目前大陸國內正處在建設放緩期，因此王壽君建議儘量推動外銷。

華龍一號第一個外銷對象是巴基斯坦，正在建造卡拉奇核電廠(Karachi Nuclear Power)的2號和3號機組，從 2015年開始建設2號機組，2016年開始建設 3號機組。預計於2021年和2022年可進入商業運轉。

自2000年以來，俄羅斯一直主導著海外核電廠的市場，佔到45％。中國大陸是第5大出口國，不過市佔率僅有9％，還有很大的進步空間。

(中時電子報)