無色覺醒！無黨籍基隆市議員張耿輝今（27）日宣布，參選基隆市立委選舉，並打出「無色覺醒、人民做主、還政於民」的口號，堅持選到底，希望帶給基隆市民藍綠2黨以外的新選擇。

曾經參選過2011年基隆立委的張耿輝，當時因為痛恨馬政府未信守承諾照顧基隆，憤而退出國民黨，挑戰國民黨前立委謝國樑與現在的民進黨基隆市長林右昌，最後拿下1萬2332票落敗。但在去年基隆3合1大選，拿下7174票，榮登基隆市議員第1高票。

張耿輝此次宣布2度角逐立委，他表示，這次決定要再站出來，是因為看到基隆交給藍綠2黨完全執政後，市政仍無起色。面對其他對手，包括民進黨立委蔡適應、國民黨議員宋瑋莉、國會政黨聯盟議員楊石城等，他仍信心滿滿，相信無色的力量，可以喚醒基隆市民，並獲得支持。

「不要再讓遵從黨意、拿香跟拜的政客執政！」張耿輝說，基隆市民已經覺醒，不需要騙選票的藍綠政客，基隆港已從以前世界7大貨櫃港沒落；若他當選，他會爭取汐止五股高架道路延長至北五堵，改善因為下汐止的回堵車潮；另外要求水利署評估找適當地點設置攔河壩，解決大武崙淹水情形。

張耿輝說，考量整個市容觀瞻問題，他不設總部、不插旗子，只有行動總部專車，希望改善選舉風氣，且堅持選到底、不接受被「摸頭」。

(中時 )