又到了暑假全家出遊的旺季，但除非是自助旅行，否則旅行社真的要慎選，以免發生意外，敗了興致。交通部觀光局今天(27日)公布最新旅行業營運狀況，名單上一共有25家業者出現異常狀況，呼籲民眾慎選旅行社。

觀光局在官網貼出公告，清查今年1月18至6月27日的旅行業營運狀況，發現一共有25家業者出現問題，以下為詳細名單：

廢止旅行業執照的共有6家：金奇國際、亞旅國際、竹山建安、京稜、交通天下及普惠高端。

票據交換所公告為拒絕往來戶的有2家：三順和嘉華。

勒令停業1家：凡羽。

申請解散的則有16家：心喜國際、開寶登尼、弋果、沃科國際、百分百、都市樂、巨喬、大同國際、維美、辰洋、悠沛可、春天、盛功、古巷、聖得利、愛出走。

觀光局提醒，民眾跟團應選擇領有旅行業執照的合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者是旅行業相關從業人員；簽約時也務必詳細閱讀合約條款，勿草草帶過，最好也打聽旅行社營運狀況，繳費後應索取收據，並確認旅行社已辦妥保險。

(中時電子報)