歷史悠久的俄國柴可夫斯基音樂大賽，25日發生有史以來最大烏龍，晉級決賽的中國大陸選手安天旭，原本預定先彈奏柴可夫斯基第一號協奏曲，再演奏拉赫曼尼諾夫帕格尼尼主題狂想曲，後台工作人員卻傳給指揮及樂團錯誤資訊，結果音樂一下，安天旭整個措手不及，雖然即時反應並正確彈奏出第一個和弦，卻仍產生半拍的誤差，延誤之處聽來十分明顯。

從現場直播畫面可見安天旭隨後一臉錯愕，並以極為疑惑的表情盯著指揮，所幸之後安天旭表現未見失常，順利完成演出，證明他能一路過關斬將、晉級最終六人名單的實力，但情緒影響之下，表現多少打了折扣。

事後大會在官網及臉書粉專公告事件原委，表示「由於後台工作人員的失誤，在宣布曲目過程中混淆順序，致使鋼琴家出誤解」，並表示「該工作人員已被開除」。

聲明中同時指出，評審團主席、鋼琴家馬祖耶夫事後已親自向安天旭致意，並表示他可在隔日與樂團重新合作演奏，大會將以新的表現計分，但安天旭予以婉拒。

值得一提的是，安天旭這次晉級決賽，令中國大陸愛樂者相當振奮，他同時在演出時使用中國產製的長江牌鋼琴，對國家品牌無疑是一次成功行銷，只可惜發生烏龍事件，美中不足。

過去中國鋼琴家在老柴大賽中表現不俗，1958年首屆就有劉詩昆獲得第二名，屈居美國鋼琴家范克萊本之後；1962年第二屆則有殷承宗同樣獲得第二名，排在阿胥肯納吉與約翰奧格東之後（並列冠軍），此後中國鋼琴家均無法更上層樓，在大賽中取得更佳成績。時隔60年，安天旭晉級決賽，能否贏得桂冠、創造歷史、為華人爭光？賽前備受矚目。

安天旭生於1999年，現年20歲，生於河北保定，16歲以優異成績考進美國寇蒂斯音樂學院成為郎朗及王羽佳的學弟，曾師事台灣旅美鋼琴家劉孟捷，曾獲第七屆北京國際鋼琴大賽二獎。

柴可夫斯基音樂大賽結果將於俄國時間28日公布，安天旭的表現是否仍受評審肯定？屆時將見分曉。

(中時 )