男排國家聯賽本週進入預賽最後一週賽程，目前以11勝1敗排名第一的巴西，週六(6/29)，07:00將在主場迎戰進攻同樣奔放的法國，兩隊重砲手將傾巢而出，巴西里卡多·索沙(Ricardo Lucarelli Souza)與法國博耶(Stephen Boyer)兩名主攻手(Outside hitter)的正面交鋒也將會是此戰的焦點之一，哪隊能成為這場排球饗宴最後的贏家?

2014年還只能參加世界排球聯賽第二級賽事的法國，在老將盧耶爾(Rouzier Antonin)與超級新星恩加佩斯(Earvin Ngapeth)的通力合作下，2015年一舉奪下世界排球聯賽第一級賽事與歐錦賽的雙料冠軍，帶領法國進入世界排球強隊之林。盧耶爾雖然在2017年淡出國家隊，但首度入選成人代表隊的博耶初生之犢不畏虎，與學長恩加佩斯聯手在2017年世界排球聯賽打敗地主巴西隊，奪下法國第二座世界排球聯賽冠軍。博耶今年國家聯賽表現依然亮眼，但另一攻擊箭頭恩加佩斯遲至第三週才歸隊，與球隊的配合也未臻理想，僅打了3場賽事就告假離隊。過去上場時間不多的帕特里(Jean Patry)把握住恩加佩斯缺陣的良機打出代表作，目前以92分暫居法國隊得分王，法國在他與博耶穩定的火力貢獻下，繳出9勝3敗的佳績。

世界排名第一的巴西預賽前四週依舊展現他們傲人的火力，得失分比1.151高居第一，陣中共有三人得分破百，除了家喻戶曉的華勒斯(Wallace de Souza)及日益成熟的里卡多·索沙外，古巴歸化的里爾(Yoandy Leal)也展現全面的攻擊技巧，108次扣球得分與14次發球得分皆為全隊之冠，更憑藉著優異的防守判斷送出17次攔網得分。儘管華勒斯逐漸走下生涯顛峰，但有里卡多·索沙與里爾這一對才華洋溢的重砲手在陣中，未來幾年森巴軍團排球霸主的地位仍很難被撼動。以今年國家聯賽巴西陣容的完整度及戰力深度，如果能謹慎地面對每一場賽事，依舊是冠軍的最有力競爭者。

巴西與法國在2014年與2018年世錦賽的兩次交手都激戰5局才由巴西勝出，加上巴西今年國家聯賽12場賽事中就有5場打滿5局，這場賽事大小分盤口應會看好大分，大小分值預計會落在182.5上下。但巴西遇強則強，對戰美國與俄羅斯兩支勁旅都以直落3勝出，而法國恩加佩斯這週預計仍會繼續缺陣，巴西的防守壓力也會減輕不少，推薦逆勢投注「大小玩法-小分」及「正確比數-巴西3比0勝」。

(中時電子報)