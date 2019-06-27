林口長庚醫院今通過美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）最高等級（HIMSS EMRAM7級）電子病歷認證，成為全台首家獲得此殊榮的機構。除建立出完整藥品閉環，其護理站的電子白板、電子床頭卡也利用了人臉識別方式，協助醫護人員及時掌握患者情況。

HIMSS是一家全球性非營利性組織，致力於以資訊技術提高醫療水準。HIMSS Analytics對醫療機構的資訊化建設評價，分為0-7，共8個等級，其中HIMSS EMRAM7級為最高等級評價，林口長庚醫院經歷了3天的評審過程，成為全台首個獲得此殊榮的醫院。

HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels表示，長庚醫院建立了完整的藥品閉環，讓用藥的流程得以追蹤。患者的資訊以同步、即時的方式紀錄，成功提升了臨床工作效率。

HIMSS全球副總裁兼大中華區執行總裁劉繼蘭表示，該院護理站的電子白板與電子床頭卡，利用人臉識別登錄，自動顯示患者基本資訊、關鍵診療資訊，幫助醫護人員及時掌握情況。

林口長庚醫院院長程文俊表示，長庚醫院未來仍將秉持創辦人「追根究底、止於至善」的精神，持續為病人提供優質的醫療服務。

(中時 )