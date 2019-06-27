新北市中和區婦女會舉辦2019年第一次慶生會。（葉書宏翻攝）

新北市中和區婦女會舉辦2019年第一次慶生會。（葉書宏翻攝）

新北市中和區婦女會舉辦2019年第一次慶生會。（葉書宏翻攝）

新北市中和區婦女會舉辦2019年第一次慶生會。（葉書宏翻攝）

新北市中和區婦女會舉辦2019年第一次慶生會，由理事長余佳惠及新北市議員邱烽堯共同主持，婦女會姐妹們齊聚一堂就是充滿了歡笑與合作的地方，慶生會上壽星們一起切蛋糕慶生，另外還安排DIY活動，大家動手一起玩，為自己做一份紀念品帶回家與家人分享。

邱烽堯表示：「舉辦慶生會活動，大家一起唱生日快樂歌為壽星慶生，促進媽媽們的互動情誼，另外每年都會規劃有趣的DIY活動，今年特別邀請到趣玩手創工坊，教做現在最流行的皮革編織手環，讓每個人都可以做穿一個時尚又具有紀念意義的小飾品帶回家。」

姐妹們難得聚在一起，聽完老師解說之後，仔細的用布拋光皮革，再依照口訣「左、右、左、轉、轉」，不一會兒功夫，每個人都完成了一條紅色皮革的編織手環，自用或送禮都傳遞出溫暖又真誠的情感。參與活動的會友吳小姐說：「很開心來參加這個活動，除了開心慶生吃蛋糕，還可以學一點東西，做出來的手環好漂亮，我要拿回家送給我女兒！」另一位會友王小姐說：「難得機會大家聚在一起，聊天說地，很開心。」

中和區婦女會期望日後能舉辦更多的活動，讓大家相聚的時光更長，彼此更熟悉，一群知心好友一起分享生活大小事。

(中時 )