新北市永和區民樂里長潘慶忠27日上午舉辦健康促進活動與銀髮共餐活動。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民樂里長潘慶忠27日上午舉辦健康促進活動與銀髮共餐活動。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民樂里長潘慶忠去年12月新上任以來，積極辦理銀髮俱樂部與社區照顧關懷據點服務，希望持續服務里民不間斷， 27日上午舉辦健康促進活動與銀髮共餐活動，熱情邀請長輩們一起在成功大第社區地下室學習新知，參與共餐同樂。

共餐前開辦銀色奇肌班，每周四上午8時30分至9時30分學習肌耐力運動，讓長輩們擁有健康身體與活力；9時40分至11時30分接續自癒力的課程，由專業講師教導大家了解肌肉和身體的情緒，就能輕鬆療癒自己，得以增進退休後生活的豐富性。

當天一早里長與志工們在里長的媽媽領軍下，大家分工合作揮汗烹煮出一道道美味佳餚，準時送達現場；共餐時潘里長熱情的招呼長輩就座，藉由享用美味的餐食，開心共餐，拉近長者們的情感與距離，讓里內長輩們都願意走出家門與街坊鄰居交流互動，開心上課吸收新知，呷飯配話閒話家常，用餐期間談話及歡笑聲不斷，充滿歡樂氣息。

永和區長胡合鎔參與共餐活動，感謝潘里長、鄰長及志工們的關懷及為長輩謀福利的無私付出，讓大家感受暖暖的愛。胡區長更希望愛心的種子能夠萌芽茁壯，讓在地就養、健康樂活的精神，盛開在永和區的每一角落。

(中時 )